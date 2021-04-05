В ГБР назвали сроки, когда планируют завершить расследование катастрофы АН-26

Государственное бюро расследований находится на завещающей стадии расследования причин катастрофы АН-26 . Расследования планируют завершить уже в апреле.

Об этом сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, слова которого приводит пресс-служба Бюро.

"К сожалению, погибших ребят уже не вернешь, но виновники катастрофы должны быть наказаны. Иначе никто не сможет гарантировать избежание подобных трагедий в будущем. Это первое в истории Украины расследования авиакатастрофы, как среди гражданской, так и военной авиации, которое следствие раскрыло за полгода", - сообщил Сухачев.

Напомним, катастрофа АН-26 произошла 25 сентября 2020 года. Военный самолет с курсантами на борту потерпел крушение вблизи военного аэропорта Чугуева в Харьковской области. В результате катастрофы погибли 26 из 27 человек, которые находились в самолете.

По выводам правительственной комиссии, основными причинами катастрофы АН-26 в Чугуеве стали не только технические неисправности, но и человеческие ошибки.

В декабре ГБР предъявило подозрение Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Дроздова отпустили под личное обязательство, двоих офицеров - взяли под стражу. Как писало РБК-Украина, следствие по делу АН-26 продлили до 17 мая.