В ДБР назвали терміни, коли планують завершити розслідування катастрофи АН-26

Державне бюро розслідувань яка заповідає знаходиться на стадії розслідування причин катастрофи АН-26 . Розслідування планують завершити вже в квітні.

Про це повідомив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов, слова якого наводить прес-служба Бюро.

"На жаль, загиблих хлопців вже не повернеш, але винуватці катастрофи повинні бути покарані. Інакше ніхто не зможе гарантувати уникнення подібних трагедій у майбутньому. Це перше в історії України розслідування авіакатастрофи, як цивільної, так і військової авіації, яке слідство розкрило за півроку", - повідомив Сухачов.

Нагадаємо, катастрофа АН-26 сталася 25 вересня 2020 року. Військовий літак з курсантами на борту зазнав аварії поблизу військового аеропорту Чугуєва Харківської області. В результаті катастрофи загинули 26 з 27 осіб, які перебували в літаку.

За висновками урядової комісії, основними причинами катастрофи АН-26 в Чугуєві стали не тільки технічні несправності, але і людські помилки.

У грудні ДБР пред'явило підозру Командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову і двом офіцерам авіаційної військової частини у недбалості, що спричинила катастрофу АН-26. Дроздова відпустили під особисте зобов'язання, двох офіцерів - взяли під варту. Як писало РБК-Україна, слідство по справі АН-26 продовжили до 17 травня.