Государственное бюро расследований обнаружило в Ахтырке Сумской области подпольный склад "ОПЗЖ". Среди найденного - пропагандистская литература и прочая атрибутика партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

​​По информации правоохранителей, после того, как региональный офис партии был разрушен во время наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество.

Указано, что вещи перевозились в помещение, которое принадлежит бывшему милиционеру - депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ.

В частности, во время обысков было найдено:

пропагандистские газеты и листовки;

компьютерную технику, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;

удостоверение помощников народного депутата Украины.

Кроме того, установлено, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов, открыто пропагандировали "русский мир", призывали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам.

До этого, по данным ГБР, причастна и секретарь Ахтырского городского совета, представитель партии ОПЗЖ, которая в соцсетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Фото: ГБР нашло подпольный склад "ОПЗЖ" в Ахтырке (dbr.gov.ua)