ДБР знайшло підпільний склад "ОПЗЖ" в Охтирці
Державне бюро розслідувань виявило в Охтирці Сумської області підпільний склад "ОПЗЖ". Серед знайденого - пропагандистська література та інша атрибутика партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.
За інформацією правоохоронців, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований під час наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали "рятувати" майно.
Вказано, що речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю - депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ.
Зокрема, під час обшуків було знайдено:
- пропагандистські газети та листівки;
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності;
- посвідчення помічників народного депутата України.
Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам.
До цього, за даними ДБР, причетна й секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, яка в соцмережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації.
Наразі триває досудове слідство.
Фото: ДБР знайшло підпільний склад "ОПЗЖ" в Охтирці (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, в Україні заборонили діяльність партії "ОПЗЖ". Все майно політсили буде передано у власність держави.
Додамо, нещодавно в Мін'юсті відповіли, що буде з екс-депутатами "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні.
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