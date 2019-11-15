ГБР начало расследование из-за взрывов в Балаклее

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование из-за взрывов в Балаклее 15 ноября на территории военного склада Министерства обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что по предварительной информации, на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

"Квалификация: небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по факту взрывов в Балаклее.

Напомним, 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. В Генштабе уточнили, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что взрывы на территории военного арсенала в Генштабе объяснили плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила утилизация, прогремело около 20 взрывов в специально оборудованном котле.