ГБР начало расследование из-за пожара в воинской части во Львовской области

Фото: место пожара (facebook.com/MNSLVIV)

Открыто уголовное производство из-за халатного отношение к военной службе

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по факту пожара на территории воинской части во Львовской области, в результате которой погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР уточнили, что пожар произошел в учебном центре одной из воинских частей в селе Старычи Яворовском районе. В это время в помещении находились двое военнослужащих-офицеров. В результате пожара, один из офицеров погиб, второй с многочисленными ожогами госпитализирован и находится в реанимационном отделении больницы.

"Квалификация: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Фото: место пожара (dbr.gov.ru)

Ранее военная прокуратура назвала проблемы с электроснабжением одной из версий пожара на территории воинской части.

Напомним, сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:03. Полностью потушить пожар удалось в 8 утра. Огонь полностью уничтожил здание. Предварительную причину пожара в ГСЧС не назвали.