ГБР и ГПУ договорились о передаче дел Майдана

В центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР) будет создано отдельное подразделение по делам Майдана. Об этом шла речь на совместном совещании директора ГБР Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщает пресс-служба ГБР.

Труба считает, что нужно интегрировать следователей ГПУ, которые работали над делами Майдана в новое подразделение ГБР.

"Создание отдельного структурного подразделения в ГБР - наиболее оптимальный способ реализации этой задачи", - отметил он.

Как отмечается, комиссия начнет работу с 1 ноября 2019 года. В то же время, Труба обратил внимание на необходимость скорейшего принятия изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований", которые, в том числе, будут касаться увеличения численности работников ГБР.

"Уже сегодня на одного следователя приходится по 100 производств. Изменениями в закон убирается предельная численность работников, за счет чего мы сможем усилить следственные и оперативные подразделения", - подчеркнул Труба.

Напомним, недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

Отметим, в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.