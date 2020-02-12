ГБР допросило Парубия по делу о вмешательстве в избирательное право

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Экс-спикера Рады допросили относительно возможного препятствования избирательному праву

Государственное бюро расследований (ГБР) допросило бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия относительно возможного препятствования избирательному праву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Парубия в Facebook.

По словам экс-спикера парламента, он давал показания относительно своего запроса в правоохранительные органы относительно законности регистрации на выборах Андрея Клюева, Рената Кузьмина и Анатолия Шария.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствование избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время Парламентских выборов 2019 года", - написал Парубий.

Напомним, в июле Андрей Парубий направил запрос в Служба безопасности Украины относительно пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

После этого Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева и Шария, а также отказала в регистрации Кузьмину. Такое решение было принято в связи с нарушением законодательства относительно срока пребывания на территории страны.