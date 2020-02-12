ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР допросило Парубия по делу о вмешательстве в избирательное право

Новости » Политика     12.02.2020 - 22:24
ГБР допросило Парубия по делу о вмешательстве в избирательное право
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Экс-спикера Рады допросили относительно возможного препятствования избирательному праву

Государственное бюро расследований (ГБР) допросило бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия относительно возможного препятствования избирательному праву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Парубия в Facebook.

По словам экс-спикера парламента, он давал показания относительно своего запроса в правоохранительные органы относительно законности регистрации на выборах Андрея Клюева, Рената Кузьмина и Анатолия Шария.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствование избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время Парламентских выборов 2019 года", - написал Парубий.

Напомним, в июле Андрей Парубий направил запрос в Служба безопасности Украины относительно пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

После этого Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева и Шария, а также отказала в регистрации Кузьмину. Такое решение было принято в связи с нарушением законодательства относительно срока пребывания на территории страны.

Федине грозит до пяти лет тюрьмы, - ГБР У Порошенко заявили об отказе Портнову в закрытии уголовного дела в Панаме
Новости Украины ГБРАндрей Парубийдопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь