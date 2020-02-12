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ДБР допитало Парубія у справі про втручання в виборче право

Новини » Політика     12.02.2020 - 22:24
ДБР допитало Парубія у справі про втручання в виборче право
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Екс-спікера Ради допитали щодо можливого перешкоджання виборчому праву

Державне бюро розслідувань (ДБР) допитало колишнього спікера Верховної ради Андрія Парубія щодо можливого перешкоджання виборчому праву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Парубія Facebook.

За словами екс-спікера парламенту, він давав свідчення щодо свого запиту до правоохоронних органів щодо законності реєстрації на виборах Андрія Клюєва, Рената Кузьміна і Анатолія Шарія.

"Тільки що вийшов з приміщення Державного бюро розслідувань, де давав свідчення у справі про "перешкоджання виборчому праву" (стаття 157 Кримінального кодексу України) під час Парламентських виборів 2019 року", - написав Парубій.

Нагадаємо, в липні Андрій Парубій направив запит до Служба безпеки України щодо перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п'яти років.

Після цього Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія, а також відмовила в реєстрації Кузьміну. Таке рішення було прийнято у зв'язку з порушенням законодавства щодо строку перебування на території країни.

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