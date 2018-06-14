ГБР должно начать расследование дел как можно скорее, - посол ЕС

По словам Мингарелли, создание ГБР является ключевым шагом на пути возвращения доверия украинцев

Государственное бюро расследований (ГБР) должно начать расследование производств как можно скорее. Об этом сообщил глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что для нас важно видеть ГБР как можно скорее операционно способным, чтобы закрыть этот правовой вакуум", - заявил Мингарелли.

Глава представительства ЕС отметил, что правовой вакуум в правоохранительных органах образовался с ноября прошлого года, когда Генпрокуратура потеряла функции начинать расследование уголовных производств в отношении чиновников.

"Надо учитывать, что для нас очень интересно видеть идею расширения полномочий внутренней комиссии отбора. Не только обеспечить плановый процесс подбора персонала, но и обеспечить и улучшить гарантии для независимой оперативной деятельности ГБР", - добавил он.

По словам Мингарелли, создание ГБР является ключевым шагом на пути к возвращению доверия украинского общества.

"Общественное доверие - это не только борьба с коррупцией на высоком уровне, но и обеспечение правосудия в отношении всех правонарушений, которые могут совершаться высокопоставленными чиновниками", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия по отбору сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) надеется завершить конкурс до сентября.