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ГБР должно начать расследование дел как можно скорее, - посол ЕС

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:12
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

По словам Мингарелли, создание ГБР является ключевым шагом на пути возвращения доверия украинцев

Государственное бюро расследований (ГБР) должно начать расследование производств как можно скорее. Об этом сообщил глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что для нас важно видеть ГБР как можно скорее операционно способным, чтобы закрыть этот правовой вакуум", - заявил Мингарелли.

Глава представительства ЕС отметил, что правовой вакуум в правоохранительных органах образовался с ноября прошлого года, когда Генпрокуратура потеряла функции начинать расследование уголовных производств в отношении чиновников.

"Надо учитывать, что для нас очень интересно видеть идею расширения полномочий внутренней комиссии отбора. Не только обеспечить плановый процесс подбора персонала, но и обеспечить и улучшить гарантии для независимой оперативной деятельности ГБР", - добавил он.

По словам Мингарелли, создание ГБР является ключевым шагом на пути к возвращению доверия украинского общества.

"Общественное доверие - это не только борьба с коррупцией на высоком уровне, но и обеспечение правосудия в отношении всех правонарушений, которые могут совершаться высокопоставленными чиновниками", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия по отбору сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) надеется завершить конкурс до сентября.

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Теги публикации: Евросоюз, Госбюро расследований, Мингарелли  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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