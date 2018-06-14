ДБР має почати розслідування проваджень якомога швидше, - посол ЄС

За словами Мінгареллі, створення ДБР є ключовим кроком на шляху повернення довіри українців

Державне бюро розслідувань (ДБР) має почати розслідування проваджень якомога швидше. Про це повідомив голова Представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми б хотіли підкреслити, що для нас важливо бачити ДБР якомога швидше операційно спроможним, щоб закрити цей правовий вакуум", - заявив Мінгареллі.

Голова представництва ЄС наголосив, що правовий вакуум в правоохоронних органах утворився з листопада минулого року, коли Генпрокуратура втратила функції починати розслідування кримінальних проваджень стосовно високопосадовців.

"Треба враховувати, що для нас дуже цікаво бачити ідею розширення повноважень внутрішньої комісії відбору. Не тільки забезпечити плановий процес добору персоналу, але й забезпечити і покращити гарантії для незалежної оперативної діяльності ДБР", - додав він.

За словами Мінгареллі, створення ДБР є ключовим кроком на шляху до повернення довіри українського суспільства.

"Суспільна довіра - це не тільки боротьба з корупцією на найвищому рівні, але й забезпечення правосуддя щодо всіх правопорушень, які можуть вчинятись високопосадовцями", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія з відбору співробітників Державного бюро розслідувань (ДБР) сподівається завершити конкурс до вересня.