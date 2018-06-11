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Комиссия по отбору сотрудников в ГБР надеется завершить конкурс до сентября

НовостиПолитика    11.06.2018 - 19:31
Фото: Роман Майданик (УНИАН)
Фото: Роман Майданик (УНИАН)

Ориентировочная дата начала собеседований с участниками конкурса на должности в ГБР - 2 июля

Комиссия по отбору сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) надеется завершить конкурс до сентября. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии ГБР Роман Майданык, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы надеемся, что до сентября конкурс будет завершен", - сказал Майданык.

Он сообщил, что ориентировочная дата начала собеседований с участниками конкурса на должности в ГБР - 2 июля.

"По нашему мнению, это ориентировочно продлится 2 недели", - сказал он, добавив, что после тестирования на знание законодательства заявители будут проходить полиграф и только после этого будут допущены к собеседованиям.

Следующее заседание комиссии, по его словам, состоится после тестирования заявителей - предварительно 18-21 июня.

Напомним, сегодня, 11 июня, конкурсная комиссия утвердила списки допущенных и не допущенных заявителей к участию в конкурсе на должности в ГБР.

Также комиссия приняла решение о проведении первого тестирования допущенных заявителей на знание законодательства 16 июня (21 июня определено запасным днем).

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Теги публикации: Госбюро расследований, комиссия, конкурсная комиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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