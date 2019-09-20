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ДБР у справі про захоплення моряків отримало доступ до указів Порошенка

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 16:39
ДБР у справі про захоплення моряків отримало доступ до указів Порошенка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У справі про захоплення моряків ДБР вивчить секретні укази

Печерський районний суд Києва у справі про захоплення українських моряків у Керченській протоці надав Держбюро розслідувань доступ до указів попереднього президента Петра Порошенка, у тому числі секретних. Про це йдеться в постанові суду.

Повідомляється, що ДБР надали доступ до документів для службового користування та тих, які містять державну таємницю. Слідчим дозволили ознайомитись з указом про заходи щодо захисту інтересів України на півдні та сході, в Чорному і Азовському морях, а також документами про введення військового положення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону українські моряки дали свідчення Державному бюро розслідувань.

"Лнями в Києві слідчі ДБР почали допитувати нещодавно звільнених українських військових моряків у справі про "Керченській інцидент", розпочатій за позовом Портнова", - повідомив адвокат Микола Полозов.

Раніше також стало відомо, що Печерський райсуд Києва заарештував майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському". Свідком по справі купівлі-продажу столичного заводу "Кузня на Рибальському" проходить колишній президент України Петро Порошенко, який був попереднім бенефіціаром підприємства, поки фонд Прайм ессетс кепітал не досяг домовленостей про продаж заводу в 2018 році.

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