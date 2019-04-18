ГБР будет работать в особом порядке в день выборов

В день повторного голосования на очередных выборов президента Украины 21 апреля Государственное бюро расследований (ГБР) будет работать в особом порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

Отмечается, что в особом порядке работать центральный аппарат и территориальные управления ГБР.

Бюро будет мониторить нарушения избирательного законодательства и круглосуточно принимать сообщения о возможных нарушениях, совершенных субъектами, подследственными ГБР.

РБК-Украина писало, что в четверг, 18 апреля, правоохранители перешли на усиленный режим работы перед вторым туром президентских выборов.

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

Кроме того, во время второго тура выборов в Украине несения службы на границе будут обеспечивать 6 тыс. пограничников.

Напомним, что для обеспечения порядка на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля привлекут до 10 тысяч правоохранителей.