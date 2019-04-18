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ДБР працюватиме у особливому порядку в день виборів

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 18:58
ДБР працюватиме у особливому порядку в день виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР буде моніторити порушення, підслідні бюро

У день повторного голосування з чергових виборів президента України 21 квітня Державне бюро розслідувань (ДБР) працюватиме в особливому порядку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР у Facebook

Зазначається, що в особливому порядку працюватимуть центральний апарат та територіальні управління ДБР.

Бюро буде моніторити порушення виборчого законодавства та цілодобово приймати повідомлення про можливі порушення, вчинені суб'єктами, підслідними ДБР.

ДБР працюватиме у особливому порядку в день виборівРБК-Україна писало, що у четвер, 18 квітня, правоохоронці перейшли на посилений режим роботи перед другим туром президентських виборів. 

Всього до забезпечення правопорядку та безпеки під час другого туру виборів заплановано залучити майже 72,4 тис. поліцейських. 

Крім того, під час другого туру виборів в Україні несення служби на державному кордоні будуть забезпечувати 6 тис. прикордонників.

Нагадаємо, що для забезпечення порядку на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 19 квітня залучать до 10 тисяч правоохоронців.

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