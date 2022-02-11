В ГБР анонсировали новые имена в "угольном деле"
Глава Государственного Бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых фигурантов в "угольном деле". Он обещает новые подробности расследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Сухачева в эфире "Право на владу".
"Вскоре общество услышит новые имена. Поэтому об "Укрзализныци", компаниях, которые осуществляли перевозку, о конкретных лицах мы будем говорить немного позже. Это тоже изучается", - сказал он.
В январе Государственное бюро расследований опубликовало схему так называемого "угольного дела", подозреваемыми в котором проходят бывший президент Петр Порошенко, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Также следствие представило хронологию событий 2014-2015 годов, которые легли в основу дела.
Напомним, в ноябре Демчишину объявили подозрение в содействии террористической группе или террористической организации.
А в декабре суд дал разрешение на его задержание. По данным следствия, он причастен к незаконным поставкам угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах в сговоре с тогдашним высшим руководством страны.
Также сообщалось, что Печерский районный суд отпустил фигуранта так называемого "угольного дела" Сергея Кузяру из-под стражи под домашний арест.