"Угольное дело": одного из фигурантов  отпустили под домашний арест

Печерский районный суд отпустил фигуранта так называемого "угольного дела" Сергея Кузяру из-под стражи под домашний арест. Дело касается контрабанды угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах, к которой, по версии следствия, причастно тогдашнее высшее руководство Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили его адвокаты Сергей Дарчук и Дмитрий Безмаль.

По их словам, суд в среду утром рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении ареста Кузяры еще на два месяца. Суд решил отклонить его и отпустил подозреваемого из-под стражи.

Отметим, Кузяра был единственным фигурантом дела о покупке угля с оккупированного Донбасса, который находился под стражей. В сентябре его экстрадировали из Турции, до 2014 года он был советником тогдашнего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

По данным следствия, в 2014-2015 годах украинская сторона через Кузяру контактировала с представителями так называемых "ЛДНР" по вопросам закупок угля.

Еще один фигурант "угольного дела" - Виктор Медведчук - находится под домашним арестом. Еще двое подозреваемых - пятый президент Петр Порошенко и экс-министр энергетики Владимир Демчишин - на сегодня находятся за границей.