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У ДБР анонсували нові імена у "вугільній справі"

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Києва, П'ятниця 11 лютого 2022 00:22
У ДБР анонсували нові імена у "вугільній справі" Фото: голова ДБР Олексій Сухачов (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Голова Державного Бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував появу нових фігурантів у "вугільній справі". Він обіцяє нові подробиці розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Сухачова в ефірі "Право на владу".

"Незабаром суспільство почує нові імена. Тому про "Укрзалізницю", компанії, які здійснювали перевезення, про конкретних осіб ми будемо говорити трохи пізніше. Це теж вивчається", - сказав він.

У січні Державне бюро розслідувань опублікувало схему так званої "вугільної справи", підозрюваними в якому проходять колишній президент Петро Порошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Також слідство представило хронологію подій 2014-2015 років, які лягли в основу справи.

Нагадаємо, в листопаді Демчишину оголосили підозру у сприянні терористичній групі або терористичної організації.

А в грудні суд дав дозвіл на його затримання. За даними слідства, він причетний до незаконних поставок вугілля з окупованого Донбасу у 2014-2015 роках у змові з тодішнім вищим керівництвом країни.

Також повідомлялося, що Печерський районний суд відпустив фігуранта так званої "вугільної справи" Сергія Кузяру з-під варти під домашній арешт.

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