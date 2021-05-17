Из Газы выпустили 3100 ракет. После недолгого затишья обстрелы Израиля возобновились

По данным ЦАХАЛ, за последние семь дней из Сектора Газы в сторону Израиля были выпущены 3100 ракет.

"Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя", - указано в сообщении.

Как сообщает newsru.co.il, около полуночи сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах из Газы, были слышны на севере Беэр-Шевы и в окрестностях, в том числе в бедуинских деревнях.

Две ракеты сбиты системой ПРО "Железный купол". Еще две ракеты упали на открытой местности.