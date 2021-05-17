З Гази випустили 3100 ракет. Після недовгого затишшя обстріли Ізраїлю відновилися

Угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю понад трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.
За даними ЦАХАЛ, за останні сім днів з Сектору Газы в бік Ізраїлю були випущені 3100 ракет.
"Це найвища щоденна інтенсивність ракетних обстрілів, з якою Ізраїль стикався у своїй історії. Загроза реальна. Мільйони ізраїльтян живуть під вогнем. Ми продовжимо захищати себе", - зазначено в повідомленні.
Як повідомляє newsru.co.il, близько опівночі сирени, що попереджають про ракетні обстріли з Гази, були чутні Бєер-Шеві і в околицях, в тому числі в бедуїнських селах.
Дві ракети збиті системою ПРО "Залізний купол". Ще дві ракети впали на відкритій місцевості.
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що по їх території з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Відомство підкреслило, що продовжить захищати своїх громадян.
Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а його доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю має бути напоготові, очікується продовження боїв.
Як писало РБК-Україна, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше читайте в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".