З Гази випустили 3100 ракет. Після недовгого затишшя обстріли Ізраїлю відновилися

За даними ЦАХАЛ, за останні сім днів з Сектору Газы в бік Ізраїлю були випущені 3100 ракет.

"Це найвища щоденна інтенсивність ракетних обстрілів, з якою Ізраїль стикався у своїй історії. Загроза реальна. Мільйони ізраїльтян живуть під вогнем. Ми продовжимо захищати себе", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляє newsru.co.il, близько опівночі сирени, що попереджають про ракетні обстріли з Гази, були чутні Бєер-Шеві і в околицях, в тому числі в бедуїнських селах.

Дві ракети збиті системою ПРО "Залізний купол". Ще дві ракети впали на відкритій місцевості.