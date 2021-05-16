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З Гази по Ізраїлю випустили 2900 ракет

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Ізраїль, Неділя 16 травня 2021 15:58
З Гази по Ізраїлю випустили 2900 ракет Фото: ХАМАС випустив по Ізраїлю 2900 ракет (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Армія оборони Ізраїлю заявила, що по їх території з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Відомство підкреслило, що продовжить захищати своїх громадян.

Про це Армія оборони повідомила в своєму Twitter.

"Це збитки, завдані ізраїльському дому всього однією з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю пояснила вчорашній удар по багатоповерхівці "Аль-Джала" в Секторі Газа. У цій башті були офіси міжнародних ЗМІ, зокрема американського агентства Associated Press. Як пояснили ізраїльські військові, у вежі "Аль-Джала" знаходився оперативний штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС.

Як писало РБК-Україна, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.

Крім того, вчора ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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