З Гази по Ізраїлю випустили 2900 ракет
Армія оборони Ізраїлю заявила, що по їх території з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Відомство підкреслило, що продовжить захищати своїх громадян.
"Це збитки, завдані ізраїльському дому всього однією з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", - зазначено в повідомленні.
This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021
Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71
Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю пояснила вчорашній удар по багатоповерхівці "Аль-Джала" в Секторі Газа. У цій башті були офіси міжнародних ЗМІ, зокрема американського агентства Associated Press. Як пояснили ізраїльські військові, у вежі "Аль-Джала" знаходився оперативний штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС.
Як писало РБК-Україна, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.
Крім того, вчора ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.