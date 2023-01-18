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Газу вистачить до кінця опалювального сезону: "Нафтогаз" домовився про поставки

Фото: "Нафтогаз" домовився про поставки газу до кінця опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова НАК "Нафтогаз Україні" Олексій Чернишов під час саміту в Давосі домовився про додаткові поставки газу в Україну та механізм фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чернишова у Facebook.

"Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - написав він.

За його словами, цих та попередніх домовленостей є наступні новини:

  • з ЄБРР домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу;
  • з західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі;
  • з провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів.

Нагадаємо, "Нафтогаз" хоче отримати газ із Норвегії за спеціальними умовами оплати.

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