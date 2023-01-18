Газу вистачить до кінця опалювального сезону: "Нафтогаз" домовився про поставки

Голова НАК "Нафтогаз Україні" Олексій Чернишов під час саміту в Давосі домовився про додаткові поставки газу в Україну та механізм фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чернишова у Facebook.
"Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - написав він.
За його словами, цих та попередніх домовленостей є наступні новини:
Нагадаємо, "Нафтогаз" хоче отримати газ із Норвегії за спеціальними умовами оплати.
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