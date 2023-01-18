Газа хватит до конца отопительного сезона: "Нафтогаз" договорился о поставках

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов во время саммита в Давосе договорился о дополнительных поставках газа в Украину и механизме финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Чернышева в Facebook.
"Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона", - написал он.
По его словам, этих и предварительных договоренностей есть следующие новости:
Напомним, "Нафтогаз" хочет получить газ из Норвегии по специальным условиям оплаты.
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