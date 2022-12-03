"Нафтогаз" хоче отримати газ з Норвегії за спеціальними умовами оплати

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив питання закупівлі газу з керівником йбільшої норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерсом Опедалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернишова у Facebook.

"Зокрема обговорили можливість закупівлі та резервування в Equinor додаткових обсягів газу, необхідних Україні для проходження надскладного опалювального сезону", - написав він. Водночас Чернишов зазначив, що "окреме питання - спеціальні умови закупівлі та оплати".