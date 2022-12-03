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"Нафтогаз" хоче отримати газ з Норвегії за спеціальними умовами оплати

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Україна, Субота 03 грудня 2022 12:15
"Нафтогаз" хоче отримати газ з Норвегії за спеціальними умовами оплати Фото: НАК "Нафтогаз України хоче закупити газ в Норвегії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив питання закупівлі газу з керівником йбільшої норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерсом Опедалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернишова у Facebook.

"Зокрема обговорили можливість закупівлі та резервування в Equinor додаткових обсягів газу, необхідних Україні для проходження надскладного опалювального сезону", - написав він.

Водночас Чернишов зазначив, що "окреме питання - спеціальні умови закупівлі та оплати".

Нагадаємо, Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів через ЄБРР.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з проханням допомогти з газом для опалення

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Нафтогаз України Норвегия
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