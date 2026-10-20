Газу видобувають більше, ніж споживає промисловість: які умови необхідні Україні для експорту

Чому виник профіцит газу

За словами експерта, українські приватні видобувні компанії наразі стикаються з тим, що не можуть реалізувати весь обсяг видобутого блакитного палива всередині країни.

"Тобто в нас зараз виникла ситуація, коли в нас є профіцит газу. Промисловість, вона споживає газу менше, ніж приватні видобувні компанії видобувають, відповідно, приватні видобувні компанії у більшості своїй не мають можливість продати весь газ, який вони видобувають", - пояснив Петренко.

Умови можливого експорту та квоти

Через це профільна асоціація та експертне середовище обговорюють не повне відкриття ринку, а запровадження обмеженого механізму з квотами.

"Тому проводилися певні дискусії щодо можливості відкриття експорту точкового, дозованого, квотованого, обмеженого - говорили про різні цифри, але базово близько 15%", - зазначив представник асоціації.

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Водночас держава повинна мати інструменти для швидкого реагування у разі зміни ситуації.

За словами Петренко, якщо відкривати експорт, то в умовах війни це має бути зарегульований механізм, який забезпечить прозорість і можливість використання та буде враховувати баланс інтересів держави у випадку, якщо виникають якісь екстраординарні ситуації, щоб він, умовно, був зупинений чи заблокований.