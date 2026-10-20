Газа добывают больше, чем потребляет промышленность: какие условия необходимы Украине для экспорта

Почему возник профицит газа

По словам эксперта, украинские частные добывающие компании сталкиваются с тем, что не могут реализовать весь объем добытого голубого топлива внутри страны.

"То есть у нас сейчас возникла ситуация, когда у нас есть профицит газа. Промышленность, она потребляет газа меньше, чем частные добывающие компании добывают, соответственно, частные добывающие компании в большинстве своем не имеют возможности продать весь добываемый газ", - пояснил Петренко.

Условия возможного экспорта и квоты

Поэтому профильная ассоциация и экспертная среда обсуждают не полное открытие рынка, а введение ограниченного механизма с квотами.

"Поэтому проводились определенные дискуссии по поводу возможности открытия экспорта точечного, дозированного, квотированного, ограниченного - говорили о разных цифрах, но базово около 15%", - отметил представитель ассоциации.

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В то же время, государство должно иметь инструменты для быстрого реагирования в случае изменения ситуации.

По словам Петренко, если открывать экспорт, то в условиях войны это должен быть зарегулированный механизм, который обеспечит прозрачность и возможность использования и будет учитывать баланс интересов государства в случае, если возникают какие-то экстраординарные ситуации, чтобы он, условно, был остановлен или заблокирован.