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Газа добывают больше, чем потребляет промышленность: какие условия необходимы Украине для экспорта

14:05 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Украина может экспортировать газ в Европу (фото: Getty Images)

В коммерческом сегменте украинского газового рынка сформировался профицит: промышленность из-за войны потребляет меньше ресурса, чем добывают компании. Это явилось одним из ключевых аргументов в пользу частичного и контролируемого экспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

Почему возник профицит газа

По словам эксперта, украинские частные добывающие компании сталкиваются с тем, что не могут реализовать весь объем добытого голубого топлива внутри страны.

"То есть у нас сейчас возникла ситуация, когда у нас есть профицит газа. Промышленность, она потребляет газа меньше, чем частные добывающие компании добывают, соответственно, частные добывающие компании в большинстве своем не имеют возможности продать весь добываемый газ", - пояснил Петренко.

Условия возможного экспорта и квоты

Поэтому профильная ассоциация и экспертная среда обсуждают не полное открытие рынка, а введение ограниченного механизма с квотами.

"Поэтому проводились определенные дискуссии по поводу возможности открытия экспорта точечного, дозированного, квотированного, ограниченного - говорили о разных цифрах, но базово около 15%", - отметил представитель ассоциации.

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В то же время, государство должно иметь инструменты для быстрого реагирования в случае изменения ситуации.

По словам Петренко, если открывать экспорт, то в условиях войны это должен быть зарегулированный механизм, который обеспечит прозрачность и возможность использования и будет учитывать баланс интересов государства в случае, если возникают какие-то экстраординарные ситуации, чтобы он, условно, был остановлен или заблокирован.

Ранее в Ассоциации газодобывающих компаний отмечалось, что такое решение может усилить позиции Украины на европейском рынке, особенно на фоне низких запасов в хранилищах ЕС.

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