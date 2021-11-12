ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В "Газпроме" заявили, что перевыполнят обязательства по транзиту через Украину

Новина українською →
Россия, Пятница 12 ноября 2021 15:17
В "Газпроме" заявили, что перевыполнят обязательства по транзиту через Украину Фото: Алексей Миллер, глава "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В этом году российский "Газпром" обещает не только выполнить, но и перевыполнить свои обязательства по договору с Украиной по транзиту газу в Европу. Как заявил глава компании Алексей Миллер, "Газпром" уже утвердил план закачки газа в хранилища Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - заявил Миллер.

Он отметил, что в настоящее время "Газпром" выполняет утвержденный план закачки газа в европейские хранилища, используя различные маршруты транспортировки, в том числе и транзит через Украину.

Последние три дня российский "Газпром" заявки на максимальный объем транзита газа через Украину. Компания бронирует по 109,3 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, ранее глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину.

До этого российский "Газпром" месяцами сокращал транзит газа через Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Транзит газа Нафтогаз Украины
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку