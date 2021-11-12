В "Газпроме" заявили, что перевыполнят обязательства по транзиту через Украину

В этом году российский "Газпром" обещает не только выполнить, но и перевыполнить свои обязательства по договору с Украиной по транзиту газу в Европу. Как заявил глава компании Алексей Миллер, "Газпром" уже утвердил план закачки газа в хранилища Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС" .

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - заявил Миллер.

Он отметил, что в настоящее время "Газпром" выполняет утвержденный план закачки газа в европейские хранилища, используя различные маршруты транспортировки, в том числе и транзит через Украину.

Последние три дня российский "Газпром" заявки на максимальный объем транзита газа через Украину. Компания бронирует по 109,3 млн кубометров газа в сутки.