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В "Газпромі" заявили, що перевиконають зобов'язання щодо транзиту через Україну

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Росія, П'ятниця 12 листопада 2021 15:17
В "Газпромі" заявили, що перевиконають зобов'язання щодо транзиту через Україну Фото: Олексій Міллер, глава "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Цього року російський "Газпром" обіцяє не тільки виконати, а й перевиконати свої зобов'язання за договором з Україною щодо транзиту газу до Європи. Як заявив глава компанії Олексій Міллер, "Газпром" вже затвердив план закачування газу в сховища Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"Наші зобов'язання за транзитним договором з Україною в цьому році будуть перевиконані. Сказано - зроблено", - заявив Міллер.

Він зазначив, що в цей час "Газпром" виконує затверджений план закачування газу в європейські сховища, використовуючи різні маршрути транспортування, в тому числі і транзит через Україну.

Останні три дні російський "Газпром" заявляє про максимальний обсяг транзиту газу через Україну. Компанія бронює по 109,3 млн кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, раніше глава Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що "Газпром" повернувся до контрактних добових обсягів транзиту газу через Україну.

До цього російський "Газпром" місяцями скорочував транзит газу через Україну.

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