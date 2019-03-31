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У "Газпромі" заявили про відсутність перешкод будівництву "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    31.03.2019 - 14:00
У "Газпромі" заявили про відсутність перешкод будівництву "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

У "Газпромі" заявили, що немає жодних якихось фатальних юридичних перешкод для будівництва газопроводу

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер упевнений, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2" завершиться в 2019 році. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що газопровід "Північний потік - 2" потужністю 55 млрд куб. м на рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.

"Всі ті заяви, які робилися останнім часом, вони не відповідають дійсності. І в загальному і цілому, немає жодних якихось фатальних юридичних перешкод, які б не дозволили нам зараз говорити про те, що ми можемо завершити будівництво "Північного потоку - 2" до кінця дев'ятнадцятого року", - сказав він.

Зазначимо, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сумнівається у запуску газопроводу "Північний потік-2" до кінця року.

"Це очевидно, що останній маршрут, на який сподівався консорціум, не буде вирішенмй найближчим часом. Це означає, що ця труба не буде здатна постачати газ в Європу з 1 січня 2020 року", - зазначив Коболєв.

Він підкреслив, що без "Північного потоку-2" і "Турецького потоку-2" російській стороні не вистачатиме потужностей для поставок газу.

На цьому тижні Данія попросила додаткову екологічну експертизу по "Північному потоку-2". За словами представника Nord Stream 2 AG, компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.

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