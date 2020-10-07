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"Газпром" заявил о рисках транзита газа в Европу через Беларусь

Москва, Среда 07 октября 2020 06:32
"Газпром" заявил о рисках транзита газа в Европу через Беларусь
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Автор: Артур Родивилов

Политическая дестабилизация осложняет выполнение "Газпромом" своих обязательств. Примером такой дестабилизации, создающей риски для транзита российского газа в Евросоюз, является нынешнее положение дел в Беларуси.

Об этом говорится в меморандуме к размещению нового выпуска еврооблигаций "Газпрома", передает РБК.

Протесты в Беларуси увеличивают вероятность нарушений транзита газа по белорусскому участку газопровода Ямал-Европа, говорится в документе. При этом в Беларуси дочерняя компания "Газпром трансгаз Беларусь", перепродающая газ белорусской госмонополии, также испытывает риски.

К транзитным рискам поставок газа в Европу "Газпром" относит и риск осложнения в отношениях России и Беларуси.

"Нынешний политический кризис в Беларуси и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски возникновения политической нестабильности и осложнений в отношениях между Россией и Беларусью", - заявили в "Газпроме".

Текущая задолженность Беларуси перед "Газпром" за газ составляет 328 млн долларов, заявил российский министр энергетики Александр Новак 3 сентября.

"Газпром" поставляет газ через Беларусь в Германию по газопроводу Ямал-Европа мощностью 33 млрд куб. м. Протяженность газопровода составляет более 2 тыс. км.

В начале года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия продает Беларуси природный газ примерно в два раза дороже, чем европейским странам, в частности Германии.

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