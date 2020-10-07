"Газпром" заявив про ризики транзиту газу в Європу через Білорусь

Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Політична дестабілізація ускладнює виконання "Газпромом" своїх зобов'язань. Прикладом такої дестабілізації, що створює ризики для транзиту російського газу в Євросоюз, є нинішній стан справ у Білорусі.

Про це йдеться в меморандумі до розміщення нового випуску єврооблігацій "Газпрому", передає РБК.

Протести в Білорусі збільшують ймовірність порушень транзиту газу по білоруській ділянці газопроводу Ямал-Європа, йдеться в документі. При цьому в Білорусі дочірня компанія "Газпром трансгаз Білорусь", що перепродає газ білоруській держмонополії, також відчуває ризики.

До транзитних ризиків постачання газу до Європи "Газпром" відносить і ризик ускладнення відносин Росії та Білорусі.

"Нинішня політична криза в Білорусії та невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації також збільшують ризики виникнення політичної нестабільності та ускладнень у відносинах між Росією і Білоруссю", - заявили в "Газпромі".

Поточна заборгованість Білорусі перед "Газпром" за газ становить 328 млн доларів, заявив російський міністр енергетики Олександр Новак 3 вересня.

"Газпром" поставляє газ через Білорусь до Німеччини газопроводом Ямал-Європа потужністю 33 млрд куб. м. Протяжність газопроводу становить понад 2 тис. км.

На початку року Росія і Білорусь підписали протокол про ціни на газ і доповнення до контрактів на транзит і постачання палива, що подовжують їх до 2021 року.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія продає Білорусі природний газ приблизно вдвічі дорожче, ніж європейським країнам, зокрема Німеччині.