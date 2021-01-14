"Газпром" заплатил "Нафтогазу" за транзит газа в 2020 году более 2 млрд долларов

Российский "Газпром" полностью заплатил "Нафтогазу" за бронирование мощностей украинской газотранспортной системы в 2020 году. По контракту стоимость бронирования за транзит 65 млрд куб. м газа составляет 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, кроме того, в четвертом квартале 2020 года "Нафтогаз" дополнительно оказал "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС на 30 млн долларов.

По данным пресс-службы, общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

Согласно договору от 31 января 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрома" за пять лет составит свыше 7,1 млрд долларов.

Напомним транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

Отметим, в 2019 году объемы транспортировки газа по территории Украины с территории Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.