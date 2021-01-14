"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит газу в 2020 році більше 2 млрд доларів

Російський "Газпром" повністю заплатив "Нафтогазу" за бронювання потужностей української газотранспортної системи у 2020 році. За контрактом вартість бронювання за транзит 65 млрд куб. м газу становить 2,1 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як зазначається у повідомленні, крім того, у четвертому кварталі 2020 року "Нафтогаз" додатково надав "Газпрому" послуги з використання української ГТС на 30 млн доларів.

За даними прес-служби, загальний обсяг транспортування російського газу у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м.

Згідно з договором від 31 січня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу "Газпрому" за п'ять років становитиме понад 7,1 млрд доларів.

Нагадаємо транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

Відзначимо, у 2019 році обсяги транспортування газу по території України з території Російської Федерації в європейські країни і Молдову становили 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік.