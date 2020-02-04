"Газпром" заплатил "Нафтогазу" за транзит газа

Российский "Газпром" в январе заплатил НАК "Нафтогаз Украины" 175,1 млн долларов за транзит газа за январь и 163,8 млн долларов за февраль 2020 года. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Кроме того, в феврале "Газпром" заплатил 239,5 млн долларов за транзит в декабре 2019 года, сообщил Витренко.

"Всего: 578,4 млн долларов", - написал Витренко.

По его словам, начиная с февраля "Нафтогаз" будет получать плату за транзит не за три месяца, как в январе, а только предоплату за один следующий месяц.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

В начале января 2020 года генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что компании группы "Нафтогаз" перечислили ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" около 4 млрд грн в качестве предоплаты транзит газа и другие услуги. По его словам, "Нафтогаз" оплатил из расчета транзита 178 млн кубометров в сутки.