"Газпром" законсервує газоперекачуюче обладнання "Північного потоку", - "Коммерсантъ"

Російський "Газпром" планує законсервувати газоперекачуюче обладнання на компресорних станціях "Портова" та "Слов'янська", які забезпечують газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2",
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
За даними видання, "Газпром" планує залишити обладнання на станціях та не переміщати його на інші майданчики.
Жоден з газопроводів Nord Stream, прокладених дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, наразі не транспортує газ.
"Північний потік-1" було зупинено на ремонт 31 серпня і більше не запускалося, а "Північний потік-2" так і не було запущено після вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" .
Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи , щоб не платити неустойки за контрактами.
За даними "Газпрому", у трьох нитках "Північних потоків" було близько 800 млн кубометрів газу під час вибухів.
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