"Газпром" законсервирует газоперекачивающее оборудование "Северного потока", - "Коммерсантъ"

Российский "Газпром" планирует законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", которые обеспечивают газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2",

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

По данным издания, "Газпром" планирует оставить оборудование на станциях и не перемещать его на другие площадки.

Ни один из газопроводов Nord Stream, проложенных по дну Балтийского моря из России в Германию, в настоящее время не транспортирует газ.

"Северный поток-1" был остановлен на ремонт 31 августа и больше не запускался, а "Северный поток-2" так и не был запущен после вторжения России в Украину.