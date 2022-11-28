"Газпром" законсервує газоперекачуюче обладнання "Північного потоку", - "Коммерсантъ"

Російський "Газпром" планує законсервувати газоперекачуюче обладнання на компресорних станціях "Портова" та "Слов'янська", які забезпечують газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2",

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

За даними видання, "Газпром" планує залишити обладнання на станціях та не переміщати його на інші майданчики.

Жоден з газопроводів Nord Stream, прокладених дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, наразі не транспортує газ.

"Північний потік-1" було зупинено на ремонт 31 серпня і більше не запускалося, а "Північний потік-2" так і не було запущено після вторгнення Росії в Україну.