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"Газпром" законсервирует газоперекачивающее оборудование "Северного потока", - "Коммерсантъ"

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Москва, Понедельник 28 ноября 2022 11:30
"Газпром" законсервирует газоперекачивающее оборудование "Северного потока", - "Коммерсантъ" Фото: "Газпром" законсервирует газоперекачивающие станции взорванных "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский "Газпром" планирует законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", которые обеспечивают газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2",

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

По данным издания, "Газпром" планирует оставить оборудование на станциях и не перемещать его на другие площадки.

Ни один из газопроводов Nord Stream, проложенных по дну Балтийского моря из России в Германию, в настоящее время не транспортирует газ.

"Северный поток-1" был остановлен на ремонт 31 августа и больше не запускался, а "Северный поток-2" так и не был запущен после вторжения России в Украину.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

По данным "Газпрома", в трех нитках "Северных потоков" было около 800 млн кубометров газа во время взрывов.

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