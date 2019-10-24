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В РФ оценили итоги предварительных консультаций по газу с Украиной и ЕС

Новости » Политика    24.10.2019 - 12:22
В РФ оценили итоги предварительных консультаций по газу с Украиной и ЕС
Фото: постпред России при ЕС Владимир Чижов (из открытых источников)

Российская сторона рассчитывает на результат на переговорах 28 октября

Российская сторона рассчитывает, что предварительные трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Евросоюзом 21 октября заложили основу для дальнейших соглашений. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передают российские СМИ.

По его словам, эффективность консультаций можно будет оценить уже после переговоров по газу 28 октября.

"Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник (21 октября, - ред.) в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть", - добавил Чижов.

Напомним, ранее "Нафтогаз" назвал темы трехсторонних технических консультаций в Брюсселе. Стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора газотранспортной системы. Также речь шла о подписании соглашения между операторами ГТС Украины и России на европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа.

Ранее также российский газовый монополист "Газпром" уведомил НАК "Нафтогаз Украины" фактически о необходимости отказаться от решений Стокгольмского арбитража для заключения нового контракта о транзите.

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