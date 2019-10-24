ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Газпром" змушений продовжити транзит газу через Україну, - НБУ

Новини » Політика    24.10.2019 - 15:34
"Газпром" змушений продовжити транзит газу через Україну, - НБУ
Фото: Дмитро Сологуб (flickr.com/NBU)

За розрахунками, "Газпром" повинен прокачати ще не менше 50 млрд кубометрів

Російський газовий монополіст "Газпром" у 2020 році буде змушений продовжити транзит газу через Україну і прокачати не менше 50 млрд кубометрів . Про це на брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до 2020 року Росія може піти на припинення транзиту газу, однак таке припинення буде тимчасовим.

"Ми виходимо з того, які зараз є контрактні зобов'язання "Газпрому", обсяги в сховищах, а також коли нові газопроводи будуть введені в дію. Враховуючи всі ці фактори, для того, щоб виконати свої зобов'язання "Газпрому" доведеться прокачати через Україну не менше 50 млрд кубометрів", - зазначив Сологуб.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що якщо контракт на транзит газу з Росії не буде продовжено на 2020 рік, кілька українських міст можуть залишитися без опалення.

28 жовтня у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу. Очікується, що сторони можуть досягти угоди про транзит газу в 2020 році.

НБУ вважає ситуацію на валютному ринку стабільною Голова НБУ назвав особливості нової банкноти в тисячу гривень
Новини України ГазпромНаціональний банк Українитранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся