"Газпром" відмовився від планів скоротити транзит через Україну

Російський газовий монополіст відмовився від планів припинити постачання газу до Молдови через Україну. Раніше "Газпром" заявляв про намір зробити це з 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

"Кошти за газ, що осів на території України, призначений для споживачів Молдови, в "Газпромі" отримані", - заявили в російській компанії.

У "Газпромі" обґрунтували своє рішення тим, що "компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати "Газпрому" поточних поставок російського газу в листопаді".

"Прийнято рішення не знижувати подачу газу на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, державна російська компанія "Газпром" у вівторок звинуватила Україну в "осіданні" газу, призначеного для Молдови , заявивши, що з 28 листопада вона може почати скорочувати постачання газу до Молдови, яке проходить через Україну.

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