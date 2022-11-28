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"Газпром" отказался от планов сократить транзит через Украину

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 ноября 2022 10:33
"Газпром" отказался от планов сократить транзит через Украину Фото: "Газпром" отказался от планов прекратить поставки в Молдову (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский газовый монополист отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину. Ранее "Газпром" заявлял о намерении сделать это с 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" обосновали свое решение тем, что "компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре".

"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", - заявили в российской компании.

Напомним, государственная российская компания "Газпром" во вторник обвинила Украину в "оседании" газа, предназначенного для Молдовы, заявив, что с 28 ноября она может начать сокращать поставки газа в Молдову, которые проходят через Украину.

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