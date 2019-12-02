"Газпром" и Венгрия обсудили новое газовое соглашение

Как сообщается,

В интересах долгосрочных, безопасных поставок природного газа в Венгрию, в наших основных интересах - поддерживать долгосрочное и надежное сотрудничество с "Газпромом", и соответственно, мы вместе с директором "Газпрома" готовы начать переговоры по новому долгосрочному соглашению о поставках газа

оссийский монополист "Газпром" начал поставки газа в Китай по "восточному" маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири". По договору между "Газпром" и компанией CNPC будут осуществляться в течение 30 лет и составят около 1 трлн кубометров.