"Газпром" і Угорщина обговорили нову газову угоду

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В інтересах довгострокових, безпечних поставок природного газу в Угорщину, в основних наших інтересах - підтримувати довгострокову і надійну співпрацю з "Газпромом", і відповідно, ми разом з директором "Газпрому" готові розпочати переговори щодо нової довгострокової угоди про постачання газу

оссийский монополіст "Газпром" почав поставки газу в Китай "східному" маршруту - магістрального газопроводу "Сила Сибіру". За договором між "Газпром" і компанією CNPC будуть здійснюватися протягом 30 років і складуть близько 1 трлн кубометрів.