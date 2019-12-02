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"Газпром" и Венгрия обсудили новое газовое соглашение

Новости » Энергетика     02.12.2019 - 19:15
"Газпром" и Венгрия обсудили новое газовое соглашение
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Шиярто заявил, что "Газпром" будет играть ключевую роль в поставках газа в Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто и глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков обсудили новое газовое соглашение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

Как сообщается, Питер Шиярто заявил после встречи, что "Газпром" будет играть ключевую роль в поставках газа в Венгрию, и это, вероятно, продолжит иметь место в будущем для развития инфраструктуры в регионе.

"В интересах долгосрочных, безопасных поставок природного газа в Венгрию, в наших основных интересах - поддерживать долгосрочное и надежное сотрудничество с "Газпромом", и соответственно, мы вместе с директором "Газпрома" готовы начать переговоры по новому долгосрочному соглашению о поставках газа", - сообщил он.

По словам Шиярто, перспективы сотрудничества между Венгрией и "Газпромом" также весьма позитивны, что может повлиять на использование природного газа в транспортных целях.

"Сокращение выбросов от транспорта важно для достижения климатических целей, и использование природного газа может сыграть в этом важную роль. Поэтому сотрудничество между "Газпромом" и венгерским правительством может стать важным шагом вперед", - сказал министр.

Напомним, российский монополист "Газпром" начал поставки газа в Китай по "восточному" маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири". По договору между "Газпром" и компанией CNPC будут осуществляться в течение 30 лет и составят около 1 трлн кубометров.

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