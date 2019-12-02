"Газпром" і Угорщина обговорили нову газову угоду

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Шиярто заявив, що "Газпром" буде грати ключову роль у постачанні газу в Угорщину

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Шиярто і голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков обговорили нову газову угоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Угорщини.

Як повідомляється, Пітер Шиярто заявив після зустрічі, що "Газпром" буде грати ключову роль у постачанні газу в Угорщину, і це, ймовірно, продовжить мати місце в майбутньому для розвитку інфраструктури в регіоні.

" В інтересах довгострокових, безпечних поставок природного газу в Угорщину, в основних наших інтересах - підтримувати довгострокову і надійну співпрацю з "Газпромом", і відповідно, ми разом з директором "Газпрому" готові розпочати переговори щодо нової довгострокової угоди про постачання газу ", - повідомив він.

За словами Шиярто, перспективи співробітництва між Угорщиною і "Газпромом" також вельми позитивні, що може вплинути на використання природного газу в транспортних цілях.

"Скорочення викидів від транспорту важливо для досягнення кліматичних цілей, та використання природного газу може зіграти в цьому важливу роль. Тому співпраця між "Газпромом" і угорським урядом може стати важливим кроком вперед", - сказав міністр.