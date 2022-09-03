"Газпром" увеличил транзит газа в Европу через Украину после остановки "Северного потока"

"Газпром" в субботу увеличил транзит природного газа в Европу через Украину после остановки "Северного потока".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Российская компания анонсировала, что в субботу поставит странам ЕС 42,7 млн кубометров природного газа через украинскую ГТС. За пятницу "Газпром" отправил в Европу через Украину 41,3 млн кубометров газа.
По словам экспертов, этого все еще недостаточно, чтобы компенсировать газ, который, как ожидалось, будет прокачиваться по "Северному потоку".
Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.
Ранее сообщалось, что поставки газа "Северным потоком" упали почти до нуля после начала ремонта.
Кроме того, "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС.
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