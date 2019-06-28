"Газпром": Украина не успеет подписать газовый контракт в 2019

Глава правления российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Украина не успеет подписать новый газовый контракт до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Миллера, Украина не сможет подписать новый контракт с "Газпоромом" на транзит газа до конца года по законодательству Европейского союза.

"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС", - заявил он.

Миллер заявил, что "Газпром" готов продлить с Украиной контракт на транзит.

"Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. То, что касается еще одного аспекта, конечно же, мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - отметил глава "Газпрома".

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта "Газпромом" с 1 января 2020 году может предложить российской компании запасной вариант - "своп" газа. По словам Витренко, такие контракты являются привычными для европейского рынка.

РБК-Украина писало, что начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украины на европейских условиях. Он пояснил, что это невозможно сделать из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.