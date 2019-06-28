"Газпром": Україна не встигне підписати газовий контракт у 2019

Глава правління російської газової компанії "Газпром" Олексій Міллер заявив, що Україна не встигне підписати новий газовий контракт до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на росЗМІ.

За словами Міллера, Україна не зможе підписати новий контракт з "Газпромом" на транзит газу до кінця року за законодавством Європейського союзу.

"Україна до кінця року, до кінця закінчення діючого контракту на транзит, не зможе підписати новий контракт на транзит по законодавству ЄС", - заявив він.

Міллер заявив, що "Газпром" готовий продовжити з Україною контракт на транзит.

"Ми говоримо: ми готові продовжити діючий контракт на транзит. Те, що стосується ще одного аспекту, звичайно ж, ми говоримо, що цей контракт повинен бути економічно доцільним для російської сторони", - зазначив глава "Газпрому".

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що у разі відсутності транзитного контракту "Газпромом" з 1 січня 2020 року може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" газу. За словами Вітренка, такі контракти є звичними для європейського ринку.

РБК-Україна писало, що начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Кузнец заявив, що вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах. Він пояснив, що це неможливо зробити через відсутність в країні необхідних для цього структур.