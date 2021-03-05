"Газпром" сократил транзит по территории Украины еще на четверть

Как отметили в пресс-службе, на динамику повлияла рыночная конъюнктура в странах ЕС: в связи с повышенным спросом и волатильностью цен трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.

Суммарно в январе-феврале 2021г. объемы транзита составили 6 769 млн куб. м газа. Из них в западном направлении ОГТСУ протранзитировал 6 111 млн куб. м газа: в Польше - 684 млн куб. м, в Словакии - 3 811 млн куб. м, Венгрии - 1 617 млн куб. н.

В южном направлении транзит составил 1 090 млн куб. м: в Румынию - 309 млн куб. м, в Молдову - 781 млн куб. м.

Как отметили в пресс-службе, сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС в основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или других технических ограничений газопроводов.

"Сегодня мы видим, что наша ГТС выполняет роль балансирующей мощности, когда полностью загружены газопроводы "Ямал", "Турецкий поток" и "Северный поток-1", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.