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"Газпром" сократил транзит по территории Украины еще на четверть

Автор: Александр Белоус

Транзит газа в Европу по территории Украины в феврале 2021 года составил 2 906 млн куб. м. Это на 25% меньше, чем в январе.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Как отметили в пресс-службе, на динамику повлияла рыночная конъюнктура в странах ЕС: в связи с повышенным спросом и волатильностью цен трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.

Суммарно в январе-феврале 2021г. объемы транзита составили 6 769 млн куб. м газа. Из них в западном направлении ОГТСУ протранзитировал 6 111 млн куб. м газа: в Польше - 684 млн куб. м, в Словакии - 3 811 млн куб. м, Венгрии - 1 617 млн куб. н.

В южном направлении транзит составил 1 090 млн куб. м: в Румынию - 309 млн куб. м, в Молдову - 781 млн куб. м.

Как отметили в пресс-службе, сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС в основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или других технических ограничений газопроводов.

"Сегодня мы видим, что наша ГТС выполняет роль балансирующей мощности, когда полностью загружены газопроводы "Ямал", "Турецкий поток" и "Северный поток-1", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем.

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзит газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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